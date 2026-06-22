Maczfit wprowadza Protein Active – nową dietę dla aktywnych fizycznie

Nowa dieta dostępna jest w Gotowych Dietach oraz w Dietach z Wyborem Menu w opcjach Just Restaurant i Top Sellers. Powstała z myślą o osobach regularnie trenujących, które potrzebują wsparcia w regeneracji i utrzymaniu formy. Zwiększona podaż białka sprzyja odbudowie mięśni oraz adaptacji organizmu do wysiłku.

Protein Active oferuje kaloryczność sięgającą do 3000 kcal dziennie, dzięki czemu można ją łatwo dopasować do potrzeb osób trenujących z różną intensywnością. Jadłospis opiera się na zbilansowanych posiłkach, w których zwiększono udział produktów wysokobiałkowych. Dieta kierowana jest głównie do osób regularnie trenujących, wracających do aktywności fizycznej oraz tych, którzy chcą zwiększyć udział białka w diecie i kontrolować kaloryczność posiłków.

– Kluczowe w tworzeniu nowej diety było połączenie odpowiedniej ilości białka z różnorodnym menu, tak aby dieta była możliwa do stosowania na co dzień. Kierujemy ją do zarówno sportowców, jak i tych, którzy nie trenują wyczynowo, dlatego kwestia szerokiego wyboru była dla nas bardzo istotna. Smak i przyjemność z jedzenia są tymi aspektami, na które zwracamy szczególną uwagę – mówi Alicja Oliszewska, Head of NPD w Maczfit.

W skład diety Protein Active wchodzą między innymi dania z wołowiną, rybami i jajkami, makarony z warzywami, sałatki z dodatkiem sera i świeżych warzyw, posiłki z ryżem lub kaszą, a także śniadania na bazie jaj, pieczywa i nabiału. Menu ma charakter rotacyjny i jest dostosowane do założeń diety wysokobiałkowej, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności.

Wprowadzenie Protein Active wpisuje się w rozwój oferty Maczfit, która obejmuje diety dopasowane do różnych stylów życia i potrzeb żywieniowych klientów.

Szczegóły dotyczące nowości dostępne są na stronie www.maczfit.pl.